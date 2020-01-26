بكري حسن صالح إلى كوبر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت نيابة الخرطوم شمال النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع عمر البشير الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم من منزله جنوب العاصمة الخرطوم للتحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ بوصفه أحد مجلس قيادة ثورة 1989م. وكشف مصدر مطلع عن أن قوة من المباحث داهمت منزل بكري حسن صالح نهار الاحد، وأوقفته ورحلته إلى مقر نيابة الخرطوم شمال بحي المقرن للتحقيق معه في القضية. وأضاف المصدر أن بكري سيخضع للتحقيق ومن ثم يرحل إلى سجن كوبر مع بقية المتهمين في البلاغ بزعامة الرئيس المخلوع عمر البشير. المادة السابقة ماذا يحدث في شارع النيل؟!.. بقلم كمال عوض المقالة القادمة التطعيم بـ(لجان المقاومة).. بقلم محمد عبد الماجد

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