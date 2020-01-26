وشم على ذراعها ومايوه على البحر.. رهف القنون تثير غضب السعوديين بصورة جريئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت الشابة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون، جدلاً واسعاً بنشرها صورة جريئة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

وفاجأت رهف، البالغة من العمر 19 عاما، متابعيها، بصورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت :”أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة”.

وأثارت قصة الشابة السعودية، التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا، ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.

وكانت تنشر صورا على تطبيق “سناب شات” لممارسات قد يراها البعض عادية، لكن يراها البعض الآخر خارجة عن المألوف، خاصة أنها قادمة من دولة إسلامية محافظة.



هذه الصور لم تكن الاولى التي أثارت غضبمن ابنة وطنهم، التي هربت إلى كندا طالبة اللجوء، بل ظهرت مؤخراً في فيديو، برفقة شاب سعودي يعيش في كندا، وتحدثت له عن سبب هربها من السعودية، مؤكدة أنها هربت من “تشدد أسرتها، ولو بقيت أكثر لديهم لقتلوها”، ليقاطعها صديقها، الذي لم يكشف عن هويته، ويشير إلى أسباب أخرى لهربها “لا أخلاقية”.