السبت (أزرق) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• إنتزع الهلال بالأمس إعجاب الجمهور الزيمبابوي قبل السوداني .. لأن إصرار نجوم الازرق كان واضحا من أجل تحقيق الفوز على أصحاب الأرض.

• ندرك جيداً الظروف التي كانت تحيط بالهلال قبل مباراة الامس .. حيث كانت الغيابات تحاصره من كل جانب .. بعد أن فقد العديد من أعمدته الاساسية للإصابة والايقاف الاجباري بسبب الكروت الملونة .. كما ان الأمور تعقدت اكثر خلال مجريات المباراة عقب اصابة محمد دراج.

• رغم ذلك لم تتوقف عزيمة أبطال الهلال في إنزال الهزيمة بأصحاب الأرض .. وهاجموا بضراوة في جميع أوقات اللقاء .. وأهدروا العديد من الفرص المضمونة والتي كانت كفيلة بفوز الهلال بنتيجة عريضة.

• أثبت الهلال انه (خطر بمن حضر) .. ونجح في تحقيق انتصار غالٍ سيكون له ما بعده في الجولة الاخيرة .. عندما يستضيف الاهلي المصري في مباراة حاسمة للطرفين .. والتي سوف تتضح رؤيتها أكثر عقب نهاية لقاء الاهلي المصري وضيفه النجم الساحلي التونسي عند التاسعة من مساء اليوم بملعب السلام بالقاهرة.

• والهلال جاهز لكل الاحتمالات .. وسيدخل لقاء اهلي القرن من أجل الفوز فقط .. ويجب ان نستعيد ذكريات المباراة التاريخية بين الطرفين داخل المقبرة في العام (2007م) .. التي جرت في ذات البطولة الحالية .. حيث حقق الهلال فوزا كبيرا على الاهلي الذي كان مدججاً بالنجوم بثلاثية نظيفة.

• هذا اللقاء يعتبر خاصاً بالجماهير الزرقاء فقط .. ويجب ان تلعب دور البطولة حتي يجتاز الهلال منافسه المصري .. ويتأهل الي دور الثمانية مباشرة دون الدخول في حسابات مع منافسيه على التأهل الاهلي والنجم الساحلي.

• بالعودة الي مجريات مباراة الأمس .. ذكر بعض الاهلة ان مستوى الفريق لم يكن جيداً .. وأنا أقول هذا طبيعي .. لأن هذه المباريات تحقيق النتائج الإيجابية فيها أمر مهم جدا .. كما ان تقديم عرض جميل دون تحقيق انتصار لا فائدة منه .. وحتي الجولة القادمة امام الاهلي المصري .. علينا عدم انتظار تقديم الهلال عرض رائع .. وعلى فرسان الازرق هزيمة الفريق المصري فقط .. وحسم بطاقة التأهل الي دور الثمانية.

• أسعدني للغاية نجاح الفاتح النقر مدرب الهلال في أول مهمة رسمية له مع الفريق .. وأتمنى له المزيد من التوفيق امام الاهلي المصري .. وينجح في تحقيق المطلوب.

• بالأمس السبت كان (ازرقاً خالصاً).

((صمت اخير))

• نحن الهلال بنريدو جد.