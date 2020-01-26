نضرب الأهلي ونعمل (12) نقطة والمريخ يضرب ديم سلمان ويعمل (نايم)!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* بتذكر زمان في حلتنا عندنا جارتنا عندها ولد بليد جداً.
* النوع البيجي التاني حتى لو امتحن براهو.
* وعندنا جارتنا تانية ولدها شاطر جداً.
* بيجي الأول ومحبوب في المدرسة والحلة.
* وبخلاف الشطارة كان ولد نظيف وجسمو خالي من (شقوق الشتاء) .
* الزمن داك كلنا أجسامنا من (شقوق الشتاء) بقت زي قزاز العربية المضروب بحجر.
* أجسامنا مدشدشة عديل.
* حلتنا كلها بعد المغرب بتبكي.
* بنبكي من ألم الجرسلين في (شقوق الشتاء).
* تقريباً الوحيد الما ببكي أهو ولد جارتنا الشاطر ده.
* شاطر ونضيف.
* أها المرا دي والمرا التانية بينهم مشكلة تاريخية.
* (أم الشاطر) و(أم البليد) ما بدورن بعض.
* مقاطعين بعض وما بدخلن على بعض ولا بجاملن بعض.
* يوم النتائج أم الولد البليد لما تعرف ولدها جا الطيش بتتعامل معاهو عادي وبتقول ليهو السنة الجاية شد حيلك.
* بتقول ليهو ولا يهمك وما تزعل أنا (بحبك في كل الظروف).
* لكن المرا دي أول ما تسمع زغاريد طالعة من بيت ناس المرا الولدها شاطر طوالي كديستها بتقوم.
* لما يقولو ليها ود فلانة جا الأول بتقوم تشيل ليها أقرب عكاز وبتمشي على ولدها.
* بدق ولدها بعد تعرف نتيجة ولد المرا التانية.
* والله صحي.
* نجاح الولد داك بيزعلها أكتر من فشل ولدها.
* وبما أن ذلك كذلك أعتقد أن جمهور المريخ بالأمس، زعل من المريخ أكتر من زعلهم يوم طيران المريخ.
* بعد عرفوا نتيجة الهلال حتى ياداب زعلوا من المريخ.
* نفس فهم جارتنا.
* لما يطيروا من التمهيدي يقول ليك (نهواه في كل الظروف)، ولما يشوفوا الهلال ماشي بيزعلوا من المريخ بأثر رجعي.
* ونتيجة الزعيم أمبارح ولعت النار في السودان ومصر.
* الأهلي المصري فعل بعض المستحيل وكل الممكن من أجل أن يخسر الهلال أمام بلاتينيوم.
*ولكن ربك رب الخير انتصر الهلال.
* والنتيجة رفعت رصيد الزعيم إلى تسع نقاط.
* الأهلي اليوم يضرب النجم ويعمل عشر نقاط.
* ونجي نحن نضرب الأهلي ونعمل (12) نقطة.
* ويقوم المريخ يضرب ديم سلمان ويعمل (نايم).
* دي الحسابات كده.
* حسابات واضحة وصريحة.
* وحقيقة أكثر شيء عجبني في مباراة الأمس هو (شرف المنافسة).
* المباراة أثبتت أن الهلال نادي للتربية والقيم بالفعل.
* أي فريق في محل الهلال كان ممكن يشتري الحكم أو يشتري حتى الفريق المنافس.
* كل ظروف (البيع والشراء) كانت متوفرة.
* رئيس النادي الكاردينال موجود مع البعثة، عندنا سادومبا الزيمبابوي كان ممكن يسهل لينا، هذا فضلاً عن أن بلاتينيوم ودع المنافسة قبل المباراة.
* كل الظروف كانت مناسبة للشراء ومع ذلك تعامل الهلال بخلقه الرفيع .
* والحمدلله أفريقيا كلها شافت ركلة الجزاء الوهمية التي احتسبها الحكم ضد الهلال.
* ركلة جزاء غير صحيحة ضاعت ولو سجل منها بلاتينيوم لكسب اللقاء.
* بلاتينيوم كان الطرف الأفضل في اللقاء وقد أهدر فرص سهلة وشبه مضمونة.
* نحن فرحانين لأخلاق الهلال أكثر من فرحتنا بالنصر.
* دي أخلاق الزعيم سيد البلد الذي يقدم دروس مجانية لكل أفريقيا .
* شكراً أبطال الهلال، شكراً رئيس بعثة الهلال وشكراً رئيس الهلال.
* ألف شكر وتقدير محمد موسى الضي.
* عملتوا العليكم وخلوا الباقي علينا.
* من الليلة ما عندنا شغلة غير الأهلي.
* موت أحمر.
* يوم 1 بإذن الله هي الضربة القاضية بالنسبة (للأحمر المصري والأحيمر السوداني).
* نضرب الأحمر المصري حتى يتألم (اللحيمر السوداني).
* ونركب صافنات ونجيبه (هلالابية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.
* و..و..
* وناس أفراحها زايدة وناس …. (بيبكوا من الجرسلين).
كانت هذه تفاصيل خبر نضرب الأهلي ونعمل (12) نقطة والمريخ يضرب ديم سلمان ويعمل (نايم)!!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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