نضرب الأهلي ونعمل (12) نقطة والمريخ يضرب ديم سلمان ويعمل (نايم)!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بتذكر زمان في حلتنا عندنا جارتنا عندها ولد بليد جداً.

* النوع البيجي التاني حتى لو امتحن براهو.

* وعندنا جارتنا تانية ولدها شاطر جداً.

* بيجي الأول ومحبوب في المدرسة والحلة.

* وبخلاف الشطارة كان ولد نظيف وجسمو خالي من (شقوق الشتاء) .

* الزمن داك كلنا أجسامنا من (شقوق الشتاء) بقت زي قزاز العربية المضروب بحجر.

* أجسامنا مدشدشة عديل.

* حلتنا كلها بعد المغرب بتبكي.

* بنبكي من ألم الجرسلين في (شقوق الشتاء).

* تقريباً الوحيد الما ببكي أهو ولد جارتنا الشاطر ده.

* شاطر ونضيف.

* أها المرا دي والمرا التانية بينهم مشكلة تاريخية.

* (أم الشاطر) و(أم البليد) ما بدورن بعض.

* مقاطعين بعض وما بدخلن على بعض ولا بجاملن بعض.

* يوم النتائج أم الولد البليد لما تعرف ولدها جا الطيش بتتعامل معاهو عادي وبتقول ليهو السنة الجاية شد حيلك.

* بتقول ليهو ولا يهمك وما تزعل أنا (بحبك في كل الظروف).

* لكن المرا دي أول ما تسمع زغاريد طالعة من بيت ناس المرا الولدها شاطر طوالي كديستها بتقوم.

* لما يقولو ليها ود فلانة جا الأول بتقوم تشيل ليها أقرب عكاز وبتمشي على ولدها.

* بدق ولدها بعد تعرف نتيجة ولد المرا التانية.

* والله صحي.

* نجاح الولد داك بيزعلها أكتر من فشل ولدها.

* وبما أن ذلك كذلك أعتقد أن جمهور المريخ بالأمس، زعل من المريخ أكتر من زعلهم يوم طيران المريخ.

* بعد عرفوا نتيجة الهلال حتى ياداب زعلوا من المريخ.

* نفس فهم جارتنا.

* لما يطيروا من التمهيدي يقول ليك (نهواه في كل الظروف)، ولما يشوفوا الهلال ماشي بيزعلوا من المريخ بأثر رجعي.

* ونتيجة الزعيم أمبارح ولعت النار في السودان ومصر.

* الأهلي المصري فعل بعض المستحيل وكل الممكن من أجل أن يخسر الهلال أمام بلاتينيوم.

*ولكن ربك رب الخير انتصر الهلال.

* والنتيجة رفعت رصيد الزعيم إلى تسع نقاط.

* الأهلي اليوم يضرب النجم ويعمل عشر نقاط.

* ونجي نحن نضرب الأهلي ونعمل (12) نقطة.

* ويقوم المريخ يضرب ديم سلمان ويعمل (نايم).

* دي الحسابات كده.

* حسابات واضحة وصريحة.

* وحقيقة أكثر شيء عجبني في مباراة الأمس هو (شرف المنافسة).

* المباراة أثبتت أن الهلال نادي للتربية والقيم بالفعل.

* أي فريق في محل الهلال كان ممكن يشتري الحكم أو يشتري حتى الفريق المنافس.

* كل ظروف (البيع والشراء) كانت متوفرة.

* رئيس النادي الكاردينال موجود مع البعثة، عندنا سادومبا الزيمبابوي كان ممكن يسهل لينا، هذا فضلاً عن أن بلاتينيوم ودع المنافسة قبل المباراة.

* كل الظروف كانت مناسبة للشراء ومع ذلك تعامل الهلال بخلقه الرفيع .

* والحمدلله أفريقيا كلها شافت ركلة الجزاء الوهمية التي احتسبها الحكم ضد الهلال.

* ركلة جزاء غير صحيحة ضاعت ولو سجل منها بلاتينيوم لكسب اللقاء.

* بلاتينيوم كان الطرف الأفضل في اللقاء وقد أهدر فرص سهلة وشبه مضمونة.

* نحن فرحانين لأخلاق الهلال أكثر من فرحتنا بالنصر.

* دي أخلاق الزعيم سيد البلد الذي يقدم دروس مجانية لكل أفريقيا .

* شكراً أبطال الهلال، شكراً رئيس بعثة الهلال وشكراً رئيس الهلال.

* ألف شكر وتقدير محمد موسى الضي.

* عملتوا العليكم وخلوا الباقي علينا.

* من الليلة ما عندنا شغلة غير الأهلي.

* موت أحمر.

* يوم 1 بإذن الله هي الضربة القاضية بالنسبة (للأحمر المصري والأحيمر السوداني).

* نضرب الأحمر المصري حتى يتألم (اللحيمر السوداني).

* ونركب صافنات ونجيبه (هلالابية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.

* و..و..

* وناس أفراحها زايدة وناس …. (بيبكوا من الجرسلين).