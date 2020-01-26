سادومبا ماقصر.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*سادومبا ود ام سادومبا

*الكول بوكس

*لو ماختيت شرتيت مابشتغل

*حتي الايام ديك كان لما قروشو تتأخر بمسكو مرض ام سادومبا

*اها

*امس ماقصر مع الهلال

*استقبال وضيافه واستضافه

*زول يخلي الامارات ويجي يستقبل الهلال البكاهو بدموعو لما شتتوهوا

*ده زول متفرد

*قدم بالامس خدمة كبيرة للهلال

*الطمأنينة كانت حاضرة

*بس ان شاء الله بعد العملو سادومبا كردنة يكون زار ام سادومبا

*لكن الغريبة ضياع البلنت بتاع بلاتينيوم

*قال ليك ورا الاستاد في زريبه فيها خرفان

*والباب كان فاتح

*جمهور مافي

*والخرفان كانن بتاوقن بالباب ويتفرجن علي الكورة

*احتجن شديد علي ضياع البلنت

*مع الشوته قامن يكوركن

*باع باع باع

*تعبيرا عن رفضهن لضياع البلنت

*ولما الموزمبيقيين شافوهن بقوا يكوركوا معاهن محتجين

*امس موزمبيق كلها تكورك

*باع باع باع باع باع باع

*الا سادومبا

*كان مشغول بعلاجات مرض ام سادومبا

*لكن مازيمبي في

*صن داونز في

*الترجي في

*والله في

*ان الله لايصلح عمل المفسدين

*المهم

*الدسوقي مسح بالمريخ الواطة

*وبدون منطق

*حاجة كده صفيق وهي وهي وتاني هي

*وآن لنا ان نصفق

*ياتو حركة وطنية البتتكلم عنها يادسوقي

*نادي كلارك الخواجة

*ولا نادي الكشافة الإنجليزية

*انت تعرف يادسوقي لما المريخ كان اسمه المسالمة

*وكان فريق يهز ويرز منذ النشأة

*ماكان في هلال ولابلال ولا حبشي

*الوكت داك الحبش ماظهروا

*ولما ظهرتوا كان بترأسكم المستعمر يابتوع الحركة الوطنية

*في نفس الوقت كان يقود المريخ ابناء الوطن الشرفاء

*وقصة الكشافة والترماج مابتفوت عليك لانك من اولاد الموردة

*وبديت موردابي

*ويشهد اهل المطابع وعمالها الاشاوس بموردابيتك سكنا وعشقا

*قبل القرار وبعد القرار

*قرار الترفيع ذلك الشهير

*وتشهد لك مؤخرا صفحات قون بانك اكبر نقاد كردنة

*وكونك تعود لتمدح الرجل

*رجل البر والاحسان

*باني بيوت الجيلي ومؤسس المستشفيات ومنشئ قناة الهلال وباني الجوهرة

*كونك تتكسر دي مشكلتك

*لكن في البرد ده الكسير بجيب الالتهاب

*بس الفهمناهوا من موضوعك انك آمنت بكردنة وجيت في التراك

*ولا نملك الا ان نقول

*شكرا فطومة

*المهم

*الفريق المدهش وعطا المنان ودعومات القصر الكانت بالمليارات

*كانت من جيوب الحركة الوطنية يادسوقي ولا من الانقاذ؟؟؟؟

*قلت لي ناديكم سميتوهوا كيف يابتوع الحركة الوطنية؟

*وسميتوهوا علي ياتو خريج من نادي الخريجين؟؟؟

*دي نقطة نرجوا ايضاحها يا دسوقي

*دسوقي يا اخوي

*فكر في طريقة تفكفكم من صفركم البقيتوا لاصقين فيهو اكتر من لصقتو فيكم

*زول يقول ليك الهلال من افضل عشرة فرق افريقية

*وافريقيا فيها خمسين فريق نالوا من بطولات الكاف

*والهلال يخربو

*يبقي من افضل عشرة كيف؟؟؟

*قلت لي خريجين ياكلارك؟؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*لاقاك في السجل المدني عندينا

*مواطن سوداني ثائر اسمو كلارك يا والينا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال المريخ لما كان بغلب الخواجات ناس دسوقي لسه مالموا في هلال

والي لقاء

سلك