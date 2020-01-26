سادومبا ماقصر.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*سادومبا ود ام سادومبا
*الكول بوكس
*لو ماختيت شرتيت مابشتغل
*حتي الايام ديك كان لما قروشو تتأخر بمسكو مرض ام سادومبا
*اها
*امس ماقصر مع الهلال
*استقبال وضيافه واستضافه
*زول يخلي الامارات ويجي يستقبل الهلال البكاهو بدموعو لما شتتوهوا
*ده زول متفرد
*قدم بالامس خدمة كبيرة للهلال
*الطمأنينة كانت حاضرة
*بس ان شاء الله بعد العملو سادومبا كردنة يكون زار ام سادومبا
*لكن الغريبة ضياع البلنت بتاع بلاتينيوم
*قال ليك ورا الاستاد في زريبه فيها خرفان
*والباب كان فاتح
*جمهور مافي
*والخرفان كانن بتاوقن بالباب ويتفرجن علي الكورة
*احتجن شديد علي ضياع البلنت
*مع الشوته قامن يكوركن
*باع باع باع
*تعبيرا عن رفضهن لضياع البلنت
*ولما الموزمبيقيين شافوهن بقوا يكوركوا معاهن محتجين
*امس موزمبيق كلها تكورك
*باع باع باع باع باع باع
*الا سادومبا
*كان مشغول بعلاجات مرض ام سادومبا
*لكن مازيمبي في
*صن داونز في
*الترجي في
*والله في
*ان الله لايصلح عمل المفسدين
*المهم
*الدسوقي مسح بالمريخ الواطة
*وبدون منطق
*حاجة كده صفيق وهي وهي وتاني هي
*وآن لنا ان نصفق
*ياتو حركة وطنية البتتكلم عنها يادسوقي
*نادي كلارك الخواجة
*ولا نادي الكشافة الإنجليزية
*انت تعرف يادسوقي لما المريخ كان اسمه المسالمة
*وكان فريق يهز ويرز منذ النشأة
*ماكان في هلال ولابلال ولا حبشي
*الوكت داك الحبش ماظهروا
*ولما ظهرتوا كان بترأسكم المستعمر يابتوع الحركة الوطنية
*في نفس الوقت كان يقود المريخ ابناء الوطن الشرفاء
*وقصة الكشافة والترماج مابتفوت عليك لانك من اولاد الموردة
*وبديت موردابي
*ويشهد اهل المطابع وعمالها الاشاوس بموردابيتك سكنا وعشقا
*قبل القرار وبعد القرار
*قرار الترفيع ذلك الشهير
*وتشهد لك مؤخرا صفحات قون بانك اكبر نقاد كردنة
*وكونك تعود لتمدح الرجل
*رجل البر والاحسان
*باني بيوت الجيلي ومؤسس المستشفيات ومنشئ قناة الهلال وباني الجوهرة
*كونك تتكسر دي مشكلتك
*لكن في البرد ده الكسير بجيب الالتهاب
*بس الفهمناهوا من موضوعك انك آمنت بكردنة وجيت في التراك
*ولا نملك الا ان نقول
*شكرا فطومة
*المهم
*الفريق المدهش وعطا المنان ودعومات القصر الكانت بالمليارات
*كانت من جيوب الحركة الوطنية يادسوقي ولا من الانقاذ؟؟؟؟
*قلت لي ناديكم سميتوهوا كيف يابتوع الحركة الوطنية؟
*وسميتوهوا علي ياتو خريج من نادي الخريجين؟؟؟
*دي نقطة نرجوا ايضاحها يا دسوقي
*دسوقي يا اخوي
*فكر في طريقة تفكفكم من صفركم البقيتوا لاصقين فيهو اكتر من لصقتو فيكم
*زول يقول ليك الهلال من افضل عشرة فرق افريقية
*وافريقيا فيها خمسين فريق نالوا من بطولات الكاف
*والهلال يخربو
*يبقي من افضل عشرة كيف؟؟؟
*قلت لي خريجين ياكلارك؟؟؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*لاقاك في السجل المدني عندينا
*مواطن سوداني ثائر اسمو كلارك يا والينا؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال المريخ لما كان بغلب الخواجات ناس دسوقي لسه مالموا في هلال
والي لقاء
سلك
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