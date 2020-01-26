العثور على سيدة مشنوقة داخل منزلها بأمبدة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثرت شرطة سوق ليبيا منطقة المعمورة بمحلية امبدة علي جثة سيدة مشنوقة ومعلقة على سقف غرفة منزلها .. وقالت مصادر صحفية إن أسرة السيدة تفاجأت بعثورهم على الجثة فسارعوا الي الشرطة التي سارعت موقع الحادث .. وشرعت في التحريات الاولية لمعرفة اذا كانت الجريمة انتحار اوعمل جنائي حيث تم احالت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة بعد رفع البصمات. المادة السابقة الغرامة المالية تلاحق نجم المريخ سيف تيري…. المقالة القادمة الدكتور نجم الدين المرضي مع الشكر.. بقلم جعفر سليمان

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