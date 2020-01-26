الغرامة المالية تلاحق نجم المريخ سيف تيري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أسدل الستار على جلسة النطق بالحكم في قضية اللاعب الدولي سيف تيري حيث قرر قاضي المحكمة تغريم تيري ٣٠٠ ألف جنيه (٣٠٠ مليون) بواقع ١٠٠ ألف جنيه عن كل مادة من مواد الاتهام الموجهة له .. وسيتم إطلاق سراح اللاعب بعد سداد الغرامة على أن يتم سجنه لستة أشهر عن كل ١٠٠ ألف جنيه لا يلتزم بسدادها .. وتولى الدفاع عن تيري خمسة محامين ثلاثة من طرفه واثنين من اللجنة القانونية للمريخ . المادة السابقة رجل يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد لهذا السبب… المقالة القادمة العثور على سيدة مشنوقة داخل منزلها بأمبدة….

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