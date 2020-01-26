رجل يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذبح رجل غاضب زوجته كالشاه داخل غرفة نومهما وذلك بمنطقة امبدة غرب امدرمان .. ونقل مصدر لكورة ان سيدة في العقد الرابع من عمرها كانت قد دخلت في نقاش مع زوجها استمر الي وقت متاخر من الليل وان الامر تطور بينهما فسدد الرجل طعنة لزوجته والتي حاولت الاستنجاد بالجيران بيد ان الزوج قام بتكميم فمها وذبحها كالشاة من الوريد إلى الوريد .. وكشف المصدر أن ابنة المتهم والضحية تفاجأت في صباح اليوم الثاني بالدماء متجمدة أمام غرفة والدتها .. واستعانت بالجيران اللذين تدافعوا الي المنزل وعثروا علي الزوجة جثه هامدة وعلى الفور سارعوا الي إبلاغ الشرطة ووالتي خفت مسرح الحادث وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجريمة والقت القبض على المتهم. المادة السابقة ديكور من كرتون.. بقلم بابكر مهدي الشريف المقالة القادمة الغرامة المالية تلاحق نجم المريخ سيف تيري….

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