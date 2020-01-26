المحكمة تغرم نجم المريخ سيف تيري (300) ألف جنيه

قضت محكمة بمحلية شرق النيل، اليوم “الأحد”، بحسب صحيفة( مصادر) بتغريم مهاجم المريخ سيف مالك “تيري”، مبلغ (300) ألف جنيه، في ثلاثة بلاغات مفتوحة ضده، إحداها تتعلق بمحاولة دهس أحد أفراد شرطة المرور.

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وقرر القاضي تغريم المهاجم المثير للجدل في الأونة الأخيرة، بواقع (100) ألف جنيه عن كل مادة من مواد الاتهام الموجهة له، على أن يتم اطلاق سراحه، بعد سداد الغرامة، أو سجنه ستة أشهر، في حال عدم السداد.

وتولى الدفاع عن سيف مالك “تيري” خمسة محامين، ثلاثة من طرفه، واثنين من اللجنة القانونية لنادي المريخ.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )