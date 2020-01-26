النيابة تستدعي (ود اللمين)

استدعت النيابة التجارية بالخرطوم بحري الموسيقار محمد الأمين للمثول أمامها غد الاثنين للتحري معه، في البلاغ الذي قدمه ضده الشاعر إسحق الحلنقي، بتهمة انتهاك حقوقه المادية والأدبية في أغنياته التي ظل يتغنى بها لسنوات طويلة، دون أن يمنحه حقه المادي والأدبي، وكان آخرها في الحفل الذي أحياه بالمملكة العربية السعودية، ضمن مهرجان الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية.
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن جهود وساطة بين الحلنقي وود اللمين، قادها عدد من كبار الفنانين في الأيام الماضية، لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية لكنها لم تكلل بالنجاح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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