تومات مدني تكرمان شخصية 2019

شاركت تومات مدني أمس في حفل تكريم شخصية العام 2019 المصرفية الاستاذ عبد الله خيري الذي نظمه مركز منتدى العمدة الثقافي بشارع النيل، وقد قدمت التومات في الحفل مجموعة من أغنياتهن الجديدة التي كتبها الشاعر اسحق الحلنقي ولحنها الملحن التيجاني التوم.
التومات بحسب صحيفة آخر لحظة، ظلتا في حالة نشاط فني طوال الأيام الماضية، حيث أحيتا عدداً من الأمسيات الغنائية بالخرطوم، إضافة إلى تسجيل أغنية وطنية للتلفزيون القومي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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