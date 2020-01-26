(الدولي) في معرض الخرطوم الدولي

أكمل الفنان الشاب محمد بشير (الدولي) استعداداته للإطلالة على جمهور معرض الخرطوم الدولي مساء غدٍ الاثنين بالمسرح الخارجي للمعرض، حيث فرغ من بروفات خاصة للأغنيات التي سيقدمها في الحفل، والأغنيات المتوقع أن يطالب بها الجمهور.

وتعتبر الإطلالة هي الأولى للفنان الشاب بعد عودته من المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، والثالثة له في العام الجديد.

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يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن حفل (الدولي) سيتم نقله على الهواء مباشرة على شاشات مجموعة تاسيتي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)