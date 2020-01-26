أكمل الفنان الشاب محمد بشير (الدولي) استعداداته للإطلالة على جمهور معرض الخرطوم الدولي مساء غدٍ الاثنين بالمسرح الخارجي للمعرض، حيث فرغ من بروفات خاصة للأغنيات التي سيقدمها في الحفل، والأغنيات المتوقع أن يطالب بها الجمهور.
وتعتبر الإطلالة هي الأولى للفنان الشاب بعد عودته من المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، والثالثة له في العام الجديد.
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن حفل (الدولي) سيتم نقله على الهواء مباشرة على شاشات مجموعة تاسيتي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الدولي) في معرض الخرطوم الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.