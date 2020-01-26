عبد المجيد جعفر يقترب من تدريب المريخ

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة تصدر نجم المريخ السابق كابتن عبد المجيد جعفر الترشيحات لتولي منصب المدرب العام للجهاز الفني لفريق الكرة معاوناً للكابتن جمال أبو عنجة، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الكابتن فيصل العجب. Advertisements وكشف مصدر بالنادي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن مسؤولاً اتصل بجعفر طالباً منه أن يهيئ نفسه للعمل بالجهاز الفني خلال الساعات القليلة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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