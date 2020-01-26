(فيفا) يؤكد أهلية إريتري الخرطوم الوطني

قال المدير التنفيذي لنادي الخرطوم الوطني هيثم محمد نور إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد أحقية نادينا باللاعب الإريتري أنور إبراهيم الذي تعاقدنا معه في الميركاتو السنوي الأخير، لكن نظام الانتقالات الدولي (السيستم) لم يستجب لطلب النادي بمطابقة البيانات.

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وأوضح هيثم بحسب صحيفة آخر لحظة، (أكد فيفا في خطابه للنادي أن اللاعب حقيقي في السجلات، وخاطب مسؤول التعاقدات بالاتحاد السوداني لطلب شهادة النقل الدولية للاعب من الاتحاد الإريتري حتى تكتمل إجراءات الانتقال، مع إحاطة الاتحاد السوداني بتلك التطورات طالباً إكمال الإجراءات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)