المريخ في انتظار وصول الغامبي موندو اليوم

ينتظر نادي المريخ والجهاز الفني وصول المهاجم الغامبي موندو نداو في وقت لاحق اليوم الأحد، بعد ما تسلم تأشيرة الدخول للأراضي السودانية، إضافة لتذكرة الطيران، ولا يواجه اللاعب أي مشكلة تمنعه من الحضور إلى الخرطوم.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، انضم موندو نداو إلى نادي المريخ الخرطوم قادماً من نادي واليدان الغامبي عن طريق الإعارة خلال الانتجابات الشتوية الأخيرة.

وينتظر أن ينضم اللاعب إلى التحضيرات بعد وصوله من أجل المشاركة والاستعداد للمرحلة المقبلة من التنافس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)