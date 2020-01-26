مغالاة العجب تطيح به من تدريب المريخ

التاريخ: 26-يناير-2020
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صرف مجلس الإدارة بنادي المريخ العاصمي النظر عن التعاقد مع أسطورة النادي ولاعبه السابق فيصل العجب مدرباً عاماً لفريق الكرة، ومساعداً للكابتن جمال أبو عنجة.
وقد تعثرت المفاوضات بين الطرفين بسبب مطالبة العجب براتب شهري ضخم لن يستطيع النادي توفيره.
وكان من المفترض بحسب صحيفة آخر لحظة، أن يوقع العجب العقد الرسمي بالمكتب التنفيذي للنادي أمس السبت ويبدأ مشواره مع الفريق لكن المفاوضات توقفت ولم تمض في الاتجاه الصحيح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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