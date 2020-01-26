مغالاة العجب تطيح به من تدريب المريخ

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : رياضة 2 مشاهدة صرف مجلس الإدارة بنادي المريخ العاصمي النظر عن التعاقد مع أسطورة النادي ولاعبه السابق فيصل العجب مدرباً عاماً لفريق الكرة، ومساعداً للكابتن جمال أبو عنجة. Advertisements وقد تعثرت المفاوضات بين الطرفين بسبب مطالبة العجب براتب شهري ضخم لن يستطيع النادي توفيره. وكان من المفترض بحسب صحيفة آخر لحظة، أن يوقع العجب العقد الرسمي بالمكتب التنفيذي للنادي أمس السبت ويبدأ مشواره مع الفريق لكن المفاوضات توقفت ولم تمض في الاتجاه الصحيح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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