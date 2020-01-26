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سلمى الحسن حاضنة الأدب والعلوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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سلمى الحسن حاضنة الأدب والعلوم

 

دكتورة سلمى الحسن من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحات الادبية والثقافية بفضل مجهوداتها المقدرة في نطاق الادب والفنون.

 

الجدير بالذكر ان سلمى درست لغة انجليزية للاغراض الطبية وكانت لها اسهاماتها الكبيرة في هذا الاطار الذي استفاد منها كثيرا من طلبة الكليات الطبية المختلفة، ابتدرت دراستها في مركز اللغة التابع لجامعة كولورادو لغة انجليزية لطلبة التوفل والطلبة المقبلين للانضمام للجامعات الاميركية.

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الآن تدرس بحسب صحيفة السوداني الدولية، في ليفونيا سنتر- ولاية متشجان بامريكا، لغة انجليزية وتدريب اساتذة الانجليزية، تجيد الانجليزية والفرنسية ولديها كتاب الآن باللغة الانجليزية عانق التغيير فانه نعمة، واعمل على ترجمة قصائدي للانجليزية والفرنسية قريبا جدا محمود الود الشفت، ترابس واحد بس، هاني عابدين ان بشبهك، سيف الجامعة اتخيلتك ولديها ثلاثة دواوين شعرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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