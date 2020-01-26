الثراء الحرام تحقق مع مامون حمّيدة و وداد بابكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يُخضَع اليوم بنيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق “مامون حمّيدة” و”وداد بابكر” حرم الرئيس المخلوع عمر البشير، للتحري والتحقيق على خلفية دعاوى جنائية قُيِّدت في مُواجهتهما، تتعلّق بالفساد المالي، وتجاوُزات في الأراضي والعقارات، وفقاً لمادتي الاتهام (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م.

وقالت وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام والمشبوه سلوى خليل عثمان لـ(الصيحة) أمس، إنّ سُلطات إدارة سجن كوبر أبلغت النيابة بأن مامون حمّيدة تعرّض لوعكة صحية، كانت سبباً في إرجاء التحقيق معه إلى اليوم، وأوضحت أنّ حمّيدة يُخضع للتحقيق بالنيابة لأوّل مرّة منذ توقيفه وإيداعه سجن كوبر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، ويواجه مامون حمّيدة بلاغات في عدة نيابات “الأراضي، الثراء الحرام والفساد والتحقيقات المالية”.

فيما تواصل النيابة التحقيق مع وداد بابكر على خلفية تدوين بلاغات في حقها تتعلّق بمُخالفات وتجاوُزات بتُهمة الفساد المالي في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

الصيحة