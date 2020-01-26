وزير الإعلام: إجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خارج مقره يومي أمس الجمعة واليوم السبت (24 و25 يناير 2020م)، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة بالبلاد.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء قرر اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن المجلس طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات استلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة علي المدي البسيط والبعيد، واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات، وأشاد مجلس الوزراء بدور لجان المقاومة في الرقابة.

وقال فيصل -حسب سونا- إن المجلس شكّل فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، وأن الفريق يضم ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، والمالية، والداخلية، والبني التحتية، وولاية الخرطوم. كما وجه المجلس بسحب تراخيص المركبات التي لا تلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المواصلات.

وأشار الى ان المجلس اطَلع على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020م، وانه جدد تأكيد ولاية وزارة المالية والاقتصاد على المال العام والعمل على قيام الخزينة الموحدة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تقدمت بخطة متكاملة لتحقيق ذلك.

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وقال فيصل: “إن المجلس قد أكد في اجتماعه قرارات القطاع الإقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور”، وشدد على العمل في تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية كما أن المجلس وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.

و اكد الناطق الرسمي بأن مجلس الوزراء قرر مواصلة الجهود لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع قوي الكفاح المسلح.

وأشار فيصل الى ان المجلس قد أشاد بالتعاون الذي تم بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير والتفاف الشعب السوداني حولهم.

وختم وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية بقوله: “إن المجلس قد اطَلع على الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعصابات المنظمة، وأمّن على تنفيذ الخطة الشاملة لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين”.