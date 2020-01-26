طلاب سودانييون في الصين يناشدون وزارة الخارجية لإنقاذهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الطلاب السودانيون في الصين، نداء استغاثة عاجلة الى وزارة الخارجية والمسؤولين في السودان بإتخاذ الاجراءات اللازمة لإجلائهم من الصين عقب انتشار فيروس كورونا القاتل .

وتواجه الصين وضعا خطيرا بعد “الانتشار السريع” لفيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر 1300 شخص في البلاد وقتل العشرات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية .

وناشد الطلاب السودانيين في الصين عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة والمسؤولين في السودان بإتخاذ الاجراءات اللازمة لإجلائهم بالتزامن مع تحرك سفارات العديد من الدول العربية والاوروبية لإجلاء مواطنيهم من الصين .

وينتشر الوباء بسرعة في الصين مع تسجيل 1300 إصابة بينها 41 حالة قاتلة حتى السبت، مقابل 830 إصابة بينها 26 قاتلة في اليوم السابق .

وعززت الصين إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا السبت عبر نشر الجيش أطباءه في منطقة الوباء وبناء مستشفى ثان بشكل طارئ للحدّ من انتشار المرض الغامض الذي بلغ أوروبا وأستراليا.

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وكثّفت الصين مبادراتها عبر منع حركة السير في مركز الوباء وإعلان حالة إنذار قصوى في هونغ كونغ واتخاذ إجرءات منهجية في وسائل النقل في شمال وجنوب البلاد، وذلك لمحاولة منع تفشي الفيروس الذي وصل حالياً إلى أربعة قارات.

وأعلنت فرنسا مساء الجمعة وجود ثلاث إصابات مؤكدة لديها قُدّمت على أنها الأولى في أوروبا. من جهتها، أبلغت أستراليا السبت عن وجود أربع إصابات على أراضيها، لدى أشخاص عادوا مؤخراً من الصين.

وسُجلت إصابات في ستّ دول آسيوية وتمّ تأكيد وجود إصابة ثانية في الولايات المتحدة.