التوقيع على مسار الشمال التفاوضي بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية اليوم بجوبا، على اتفاق سلام نهائي لمسار الشمال التفاوضي.

ووقع عن الحكومة الفريق ركن شمس الدين كباشي، فيما وقع عن المسار دهب إبراهيم دهب كبير مفاوضي حركة كوش ، ووقع عن الوساطة توت قلواك رئيس الوساطة.

وحضر مراسم التوقيع بفندق بيرميد بجوبا قيادات الجبهة الثورية، دكتور الهادي ادريس رئيس الجبهة، والطاهر حجر،رئيس تجمع قوى تحرير السودان، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ، وأسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا المعارض،وياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة عقار، وممثلين لحركة مناوي والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار.

عالج الاتفاق قضايا متأثري السدود والأراضي، وتم التوافق على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة مقترحات تنفيذ عدد من القضايا التنموية والاقتصادية بالشمال بعد إجراء الدراسات اللازمة،بجانب الاتفاق على لجنة من الطرفين لدراسة طلب إلغاء انشاء سدود دال وكجبار والشريك.

وتضمن الاتفاق إجراء الدراسات اللازمة لإقامة ترعتي سد مروي، وإنشاء وإكمال مشروع كهرباء ابوحمد وقرى الخيار المحلي للمتأثرين من سد مروي وإعادة تأهيل وكهربة كل المشروعات الزراعية،وإعادة توطين الرحل بإقامة مشاريع زراعية وسكنية ومرافق خدمية لهم، والغاء القرار ٢٠٦ الخاص بنزع أراضي سد مروى من وحدة السدود.

كما تضمن الاتفاق في الجانب التنموي والخدمي التزام الحكومة بإجراء دراسات جدوى لإكمال المسار الثاني من طريق التحدي وطريق شريان الشمال وطريق النيل الغربي وإنشاء الطرق المقترحة وأبرزها طريق ابوحمد كريمة المناصير وطريق الدبة الفاشر وطريق الدامر حلفا الجديدة.

وتهيئة الظروف وإنشاء البنى التحتية اللازمة لعودة المهجرين قسرا من وادي حلفا إلى مناطقهم حول بحيرة النوبة مع منح قطعة أرض زراعية وسكنية لكل مواطن يرغب في العودة على أن يشكل الطرفان آلية مشتركة لوضع الأسس والضوابط التي يتم بموجبها تحديد المعنيين بالعودة الطوعية والتعويض والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة التوطين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مختصة للتحقيق في دفن نفايات ذرية والكترونية بولايتي نهر النيل والشمالية مع الاستعانة بوكالة الطاقة الذرية والمجتمع المحلي.

وقد اعربت الوساطة عن سعادتها بالتوقيع على الاتفاق النهائي.