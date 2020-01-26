- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عثرت السلطات البريطانية على جثة اللاعب جوردان سينوت، البالغ من العمر 25 عاما، مملئة بجروح خطيرة، في الساعات الأولى من صباح السبت بمدينةوريتفد.
وأكد نادي ماتلوك تاون، الذي يلعب بالدرجة السابعة في إنجلترا، خبر وفاة لاعبه، على صفحته الرسمية في تويتر، بعد أن سجل له سينوت 3 أهداف في آخر مباراة له مع الفريق.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة بعد أن تم العثور على اللاعب فاقدا للوعي بسبب تكسير جمجمته.
وقال المحقق في القضية إن “الحادث وقع في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد والذين قد يحملون معلومات حيوية بشـأن كيف فقد شاب حياته بشكل مأساوي”.
وبحسب تقارير الشرطة فإن المشتبهين بهم مجموعة مكونة من 8 رجال ونساء.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة تهز بريطانيا.. لقي مصرعه بعد أن سجل هاتريك لفريقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.