شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد السفير الإيراني في سلطنة عمان محمد رضا نوري شاهرودي، أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة جادة من المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

وقال السفير الإيراني أوله موئسبي، خلال اجتماعه مع السفير الدنماركي في السعودية والسفير غير المقيم في عمان والكويت والبحرين واليمن، إن “الأزمة في اليمن ليس لها حل عسكري وأن الحل الوحيد هو التفاوض، وسلطنة عمان مستعدة للتوسط في هذا الصدد، لكن على السعودية أن تبدي إرادة جادة”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تكشف الدولة العربية التي يمكنها “حل” الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.