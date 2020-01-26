قيادي بالحرية والتغيير: (4) ولايات لم تسلم ترشيحاتها للولاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف القيادي بـقوى الحرية والتّغيير عادل خلف الله, أنّ (4) ولايات لم تُقدِّم ترشيحاتها للولاة بعد، هي: “البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة وغرب دارفور”.

وأرجع أسباب عدم تقديم الأسماء حسب “كنداكة نيوز” أمس للأوضاع الأمنية، وأسباب أخرى – لم يُسمِّها -، وقال إنّ ذلك ما يُؤخِّر إعلان الولاة، ونوّه إلى أنّه حال تسلّم أسماء المُرشحين سيتم الإعلان عنهم،‪ وأوضح أنّ‪ معايير اختيار الولاة تتضمّن أن يكون الوالي مُقيماً بالولاية لفترةٍ لا تقل عن (10) سنوات، ولديه إلمامٌ بالمنطقة تُمكِّنه من مُواجهة المشاكل التي تُواجه الولاية، ويمتلك برنامجاً مُمنهجاً للخُرُوج من الأزمات التي تُواجهها وخُطة طويلة الأجل حتى يُخرِج المنطقة من عُنق الزجاجة، واستنكر خلف الله اِنتِقادات الاتّفاق على الوظائف القيادية بين مُكوِّنات “الحُرية والتّغيير” بالمُحاصصة، وقطع بأنّها تَوافُق وليست مُحاصصة، ورأى أنّ الناس تتعامل مع فكرة المُحاصصة بحساسيةٍ نتيجة مُمارسات النظام السابق، وقال إنّ من الطبيعي في ظل غياب التمثيل الانتخابي أن نتّفق على تعيين الوظائف والوزارات، وهذا لا يُثير الحساسية.الصيحة