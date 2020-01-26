الحكومة الكندية تؤكد دعمها لإعادة الإعمار الاقتصادي ودعم التحول الديقراطي في...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكّدت كندا، مُساندتها لإعادة الإعمار الاقتصادي ودعم التحوُّل الديقراطي بقيادة مدنية في السودان.
وقال السكرتير البرلماني للشؤون الخارجية روب أوليفانت حسب موقع “قلوبال افيرس كندا” الإلكتروني، إنّ بلاده وبوصفها عُضو التجمُّع الخامس لأصدقاء السودان، فإنّها تعمل على إعادة الإعمار الاقتصادي بالسودان لتعزيز حكومة السودان الجديدة التي يقودها المدنيون والانتقال للديمقراطية، وأوضح الموقع أن الأسباب الحقيقية لزيارة روب إلى السودان هدفت، بالإضافة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الرسمية، لعقد اجتماعات مع المجلس السيادي للحكومة الانتقالية، ومجموعات الشباب، والمنظمات النسائية، فضلاً عن مُمثلي الشركات التجارية الكندية والسودانية، حيث ركّزت المُناقشات على انتقال السودان إلى ديمقراطية بقيادة مدنية وإعادة الإعمار الاقتصادي، رغم أنّ الهدف المُعلن للزيارة هو المُشاركة مع الشركاء الأفارقة بطريقةٍ مُستدامةٍ وذات مَغزى ومَعالجة الفُرص والأولويات المُشتركة، وأشار الموقع إلى أنّ أزمات اللاجئين المُستمرّة بالمنطقة تُعرقل انتقال السودان إلى الديمقراطية والازدهار، وقال إنّ النزاعات الأهلية وعدم الاستقرار والعُنف في بلدان أخرى دفع المدنيين اليائسين إلى الفرار من أجل حياتهم والبحث عن الحماية في السودان الفقير.
صحيفة الصيحة
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