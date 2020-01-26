بغداد تسقط المشروع الامريكي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى مسيرة جماهيرية حاشدة وغير مسبوقة فى التاريخ السياسى العراقى هتف العراقيون الاحرار كلا كلا امريكا . كلا كلا اسرائيل ، وقد جاءت هذه التظاهرة الجماهيرية الكبرى استجابة لدعوة الزعيم السيد مقتدى الصدر رفضا للاحتلال الامريكى لبلاده وتأكيدا لسيادة العراق وحقه فى مطالبة القوات الأجنبية بمغادرة الأراضى العراقية وهى الدعوة التى اعتمدها البرلمان العراقى فى جلسة تاريخية فى اليوم الخامس من الشهر الحالى وبعد يومين من الجريمة النكراء باغتيال سليمانى والمهندس و رفاقهما ، وقد رفضت الادارة الأمريكية بكل صلف واستكبار التعاطى بشكل ديموقراطى مع قرار البرلمان العراقى وهو الأمر الذى وضح طريقة تفكير واشنطون واستخفافها بالقيم الديموقراطية والحقوقية وهذا هو ديدن واشنطون دوما اذ تدعى كذبا وزورا دفاعها عن القيم وهى فى الحقيقة بعيدة عن ذلك تماما والشواهد على ذلك كثيرة .

المسيرة التى شارك فيها مئات الالاف من العراقيين كانت استفتاء حقيقيا على خيار المقاومة ودعما مطلقا وتفويضا قويا للمنادين باخراج القوات الأمريكية من العراق طوعا أو كرها ، وقد شاركت فى التظاهرة مختلف الفصائل العراقية وعلى اختلاف متبنياتها ورؤاها لكن كان الجميع على قلب رجل واحد وهم ينادون بضرورة استقلال العراق ورفض الهيمنة عليه والاحتلال الذى تمارسه امريكا عليهم .

وقد قال مراقبون عديدون ان التظاهرة التى وقعت يوم الجمعة كانت أكبر تجمع بشري في تاريخ العراق – بعد الزيارة الاربعينية باعتبارها مناسبة دينية ويشارك فيها عدد من مواطنى دول اخرى غير العراقيين وإن كان العراقيون هم الاكثر عددا فى الزيارة الاربعينية وهذا امر طبيعى – وكانت هذه المسيرة زلزالا قويا وشبهوها بالطوفان البشري ، وكان مطلب هذا الجمع المليونى واحدا وهو طرد القوات الامريكية وإنهاء قواعدها في العراق.

البعض قدر ان المشتركين فى التظاهرة ربما كانوا 2.5 مليون متظاهر مما ممثل اسقاطا

للمشروع الامريكي في العراق ولا عزاء لذيول أمريكا.