إيران: لدينا 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها لديها 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، وذلك قبل يوم من وضع القمر الصناعي “ظفر” في المدار.

ونشر محمد جواد اذري جهرمي، وزير الاتصالات الإيراني، تغريدة قال فيها “لدينا 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، زادت سرعة إنشاء الأقمار الصناعية، كما يجب زيادة سرعة وضعها في المدار، بدأت جامعة أميركبير في بناء قمر صناعي بدقة متر واحد من اليوم، إنه فريد من نوعه، هذه المرة اختاروا أنتم اسما لهذا القمر”.

​وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني في 17 يناير/ كانون الثاني أن قمر الأبحاث الصناعي “ظفر” سيوضع في المدار حول الأرض قريبا.

وذكر آذري جهرمي في تغريدة له أنه من المقرر أن يقوم القمر الصناعي “ظفر” إلى جانب مهماته البحثية ببث الرسائل أيضا.