أردوغان يهاجم حفتر بشدة ويوجة دعوة عاجلة بشأن الأزمة الليبية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لم يلتزم بمسار السلام للصراع في بلاده لا في موسكو أو برلين.
وخلال مؤتمر صحفي في مدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر في إطار جولة أفريقية تستمر 3 أيام، وتشمل أيضا السنغال وغامبيا، قال أردوغان، “حفتر لم يلتزم بمسار السلام، لا في قمة موسكو ولا في قمة برلين”، داعيا إلى تحرك سريع لحل الأزمة الليبية، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.
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