من المتخوف من تقرير لجنة نبيل اديب؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها ليست المرة الأولى التى يشتكى فيها رئيس لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة الأستاذ نبيل اديب من الضغوط التى تمارس على لجنته وتمنعها – بحسب رؤيته – من اداء عملها بمهنية واحتراف .

الأستاذ نبيل سبق ان اشتكى من عقبات توضع أمام اللجنة تجعل من إمكانية ادائها عملها بيسر امرا ليس يسيرا ، وخشى يومها من ان تؤثر هذه المشاكل التى تجابهها لجنته خشى من تعطيلها عمل اللجنة أو جعلها غير ذات جدوى .

وهاهو الأستاذ نبيل يشتكى مجددا من نفس الاشكالات السابقة أو اشياء قريبة منها مما يعنى ان المشاكل ليست تلك السهلة التى يمكن التغلب عليها بيسر وانما هى قضايا يمكن ان تعيق تحقيق العدالة وهذا امر خطر بالطبع ولا بد من التوقف عنده ومساعدة اللجنة فى اكمال عملها واصدار تقريرها بعيدا عن أى ضغوط أو تأثيرات عليها.

ونقرأ أدناه الخبرالمنسوب الى الأستاذ نبيل اديب والذى يشتكى فيه من المشاكل التى تواجه لجنته .

يقول الخبر :

كشف رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فضّ الاعتصام نبيل أديب، عن تعرّض اللجنة لضغوطٍ مكثفة لإجبارها على الخروج بنتيجة محدّدة.

وقال أديب في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة يوم”السبت” إنّ اللجنة تعمل تحت ضغط عالٍ بسبب الرغبة الشعبية في الوصول بهذه القضية إلى نهاياتها.

وأضاف” الشعب يريد معرفة ما حدث وهذه رغبة مشروعة”.

وعزا أسباب الضغط الذي تتعرّض له لجنة التحقيق إلى أنّ نتائج التحقيق تترّتب عليها جوانب سياسية وقانونية ودستورية.

وتابع” لذا فإنّ الجميع يتطّلع إلى نتائج التحقيق”.

وأعلن تسليم اللجنة بياناتٍ مادية متمثّلة في التسجيلات الصوتية والمصوّرة، مؤكّدًا أنّ عمل اللجنة يمضي بوتيرة جيّدة.

وأشار إلى أنّ عدد الشهود الذين حضروا للجنة تجاوز المئات.

وتابع” بعضهم حضر بطوع إرادته للإدلاء بشهادته”.

انتهى كلام الأستاذ اديب ، ولابد من التأكيد على ضرورة حماية اللجنة المستقلة ومنع التعرض لها أو ممارسة أى ضغوط عليها ، ومن اخطر ما ورد فى كلام الأستاذ نبيل قوله : انّ نتائج التحقيق تترّتب عليها جوانب سياسية وقانونية ودستورية.

وتابع” لذا فإنّ الجميع يتطّلع إلى نتائج التحقيق”، وهذا الكلام يستبطن معنى قد يفهمه البعض وهو ان نافذين يضغطون على اللجنة خوفا من اصدارها تقريرا قد يتسبب فى توجيه الاتهام اليهم وهنا مربط الفرس وهذا مايدعو الناس الى التفكير فى السؤال الهام وهو ممن يشتكى نبيل اديب ومن له مصلحة فى تعطيل عمل لجنته .

الله ورسوله اعلم.