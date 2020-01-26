انقذوا شبابنا من تآمر الأمارات عليهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

شركة بلاك شيلد الاماراتية تستدرج الشباب السوداني للعمل في وظائف امنية (security) وعند وصولهم للامارات يرسلوا لمعسكرات تدريب ومن ثم ارسالهم لليبيا او اليمن. على حكومتنا الموقرة ان يكون لديها موقف واضح وصارم تجاه هذه الجريمة.

الخبر اعلاه تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى ويبدون تخوفهم من ان يكون حقيقة لأن ما يترب عليه كبير وخطير جدا وهم محقون فى تخوفهم هذا ، ومع ان الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الموضوع ولم تشأ التعليق فان الخبر وجد رواجا بين الناس وسعى الكثيرون للتأكد منه دون جدوى ولكن من غير المستبعد تورط حكومة ابوظبى فى مثل هذه الاعمال خاصة وإن الأمر متعلق بليبيا واليمن وهى مناطق انغمست فيها ابوظبى الى النهاية وظهر جليا الدور القذر الذى ظلت تلعبه الحكومة الاماراتية فى اليمن وليبيا فهى متورطة فى النزاع بهذين البلدين وهاهو العالم أجمع يشهد باحتلال الأمارات للجنوب اليمنى وهى الداخلة بحسب ادعائها ضمن قوات التحالف العربى لمناصرة الشرعية (المدعاة) لكن الأمارات احتلت مساحات واسعة من البلد وبدأ انصارها فى ممارسة ابشع أنواع الظلم والاضطهاد بحق المواطنين اليمنيين وانشئت سجون ومعتقلات هى الاسوأ بشهادة المنظمات الدولية المختصة .

اما فى ليبيا فقد تورطت الأمارات منذ البداية فى الازمة وانغمست فى وحل الفتنة اذ شاركت بطيرانها فى شن الغارات على المدن الليبية حتى سقوط القذافى لكن ابوظبى لم تكتف بذلك وانما مضت فى لعب دور الفتنة ومارست نفوذا فى ليبيا اسهم فى انقسام الليبيين واحترابهم مع بعض ، وهى الداعم علنا الان للجنرال خليفة حفتر والمساهمة مع غيرها من المتدخلين فى الشأن الليبى فى ايصال البلد الى الانهيار وتفاقم معاناة الليبيين.

نقول ان الأمارات يمكن ان تقوم بهذا الدور القذر (وتاريخها يشهد بذلك) ولابد ان تعى حكومتنا جيدا لمخاطر الزج بشبابنا فى فتن الاقليم وازماته والله تعالى نساله ان يجنب بلادنا الفتن والمشاكل.