مشكلة تواصل.. برشلونة يعاني في استيعاب أفكار المدرب الجديد

الخليج 365 :

اعترف مدرب برشلونة كيكي سيتين أنه يعاني من أجل إيصال أفكاره إلى اللاعبين بعد الهزيمة بثنائية نظيفة في ضيافة فالنسيا ضمن مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي هزيمته الأولى منذ تعيينه خلفا لإرنستو فالفيردي منذ أقل من أسبوعين. وكان برشلونة محظوظا في عدم التأخر بهدف بشكل مبكر بعدما أنقذ الحارس مارك تير شتيغن ركلة جزاء من ماكسي غوميز، لكن فالنسيا تقدم بهدف بعد الاستراحة بعدما وضع جوردي ألبا الكرة بطريق الخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد تسديدة اللاعب الأورغوياني غوميز الذي أضاف الهدف الثاني في وقت لاحق. وقال سيتين في مؤتمر صحفي بعد استحواذ برشلونة على الكرة بنسبة 73% “لم يترجم الفريق بعدُ ما أقوله، وربما لا أشرح أنا الأمور بشكل جيد.. لا أحد سيحب مستوانا اليوم”. وأضاف “لعب فالنسيا بالتزام ولم يترك لنا المساحات، وعلينا تصحيح الكثير من الأمور”. وكما حدث في الفوز بهدف وحيد على غرناطة في أول مباراة تحت قيادة سيتين، والانتصار 2-1 على إبيزا في كأس ملك إسبانيا، سيطر برشلونة على الكرة لفترات طويلة لكنه عانى في صناعة الفرص. وقال سيتين (61 عاما) الذي يشتهر بحبه للاستحواذ على الكرة لكنه لم يحصد أي لقب كبير خلال مسيرته، “مررنا الكثير من الكرات لمجرد التمرير، ولم نتمكن من التقدم بالشكل الكافي.. لم تجر الأمور بشكل جيد”. اعلان وأضاف “لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، والشيء الإيجابي الوحيد أننا أنهينا الشوط بنتيجة صفر لصفر.. حاولنا بشكل أكبر في الشوط الثاني، لكن لم يكن الشوط جيدا بالشكل الكافي”. ولا يزال برشلونة يتصدر الدوري، لكنه يتقدم بفارق الأهداف فقط على غريمه ريال مدريد الذي يستطيع انتزاع القمة عندما يلعب في ضيافة بلد الوليد غدا الأحد.