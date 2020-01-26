جريمة قتل بشعة.. ذبح امرأة على يد زوجها

فجعت مدينة أمبدة صباح أمس بجريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة في العقد الرابع من العمر، حيث لقيت مصرعها ذبحاً داخل منزل زوجها المتهم، وذلك على خلفية نقاش كان قد دار بين الرجل وزوجته القتيلة.

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حيث استمر النقاش بين الطرفين بحسب آخر لحظة، إلى وقت متأخر من الليل وتطور النقاش بينهما فسدد الزوج طعنة لزوجته والتي حاولت الاستنجاد بالجيران، إلا أن الزوج قام بتكميم فمها وذبحها كالشاة من الوريد إلى الوريد.

وقد تفاجأت ابنة المجني عليها بالدماء متجمدة أمام غرفة والدتها، فاستعانة بالجيران الذين تدافعوا لتقديم يد العون وعثروا على الزوجة جثة هامدة ومذبوحة من الوريد إلى الوريد، وتم إبلاغ الشرطة والتي خفت إلى مسرح الحادث وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجريمة، وألقت القبض على المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)