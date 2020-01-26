الاتحاد الأوروبي: سنمول مشاريع التعليم بالسودان

كشف ممثل الاتحاد الأوروبي ورئيس وفده للسودان روبرت فان دين دول، أن الاتحاد الأوروبي سيمول مشاريع التعليم بالبلاد، مشيراً إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج النظام المدرسي يتطلب حزمة من البرامج لإنفاذها.

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وتعهد روبرت لدى مخاطبته المؤتمر الدولي للتعليم بقاعة الصداقة بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بدعم التعليم التقني والفني، محذراً من مغبة زيادة العدد.

وقال روبرت إنه أخذ في الارتفاع، ولا بد من وضع خارطة طريق لمستقبل التعليم بالبلاد من خلال حزمة متكاملة يضعها خبراء التعليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)