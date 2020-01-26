الخرطوم تبدئ استعدادها لمنح جوبا منطقة حرة على البحر الأحمر

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أكد السودان استعداده لمنح دولة الجنوب منطقة حرة على البحر الأحمر وتنشيط تجارة الحدود وزيادة الصادرات بين البلدين بجانب تدريب كوادر من دولة الجنوب والتنسيق وتقديم الخبرات في شتى المجالات. Advertisements واختتمت بالخرطوم المباحثات الثنائية المشتركة بين السودان ودولة الجنوب بحسب صحيفة آخر لحظة، وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، بينما ترأس جانب جنوب السودان وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة أقاك أشويل لوال. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم خلال شهر من الآن لتكون خارطة طريق لمستقبل زاهر لتطوير العلاقات التجارية والصناعية بين الدولتين، داعياً إلى العمل المشترك وازدهار التجارة خاصة في مجال النقل النهري والسكة حديد والخطوط الجوية ومكافحة التهريب، منوهاً إلى أهمية تنشيط تجارة الحدود والموانيء البرية والنهرية بين الجانبين بجانب تنشيط وفتح المعابر الحدودية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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