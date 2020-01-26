اعتصام طلاب أمام وزارة التعليم العالي

التاريخ: 26-يناير-2020
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اعتصم طلاب كلية النفط جامعة السلام بالمجلد بولاية غرب كردفان، أمام مباني وزارة التعليم العالي بالخرطوم.
وطالب المعتصمون بإقالة عميد كلية الطب بالجامعة بعد أن أقر بعجزه في توفير متطلبات كلية الهندسة بحسب صحيفة آخر لحظة، خاصة متطلبات المعامل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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