اعتصام طلاب أمام وزارة التعليم العالي

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة اعتصم طلاب كلية النفط جامعة السلام بالمجلد بولاية غرب كردفان، أمام مباني وزارة التعليم العالي بالخرطوم. Advertisements وطالب المعتصمون بإقالة عميد كلية الطب بالجامعة بعد أن أقر بعجزه في توفير متطلبات كلية الهندسة بحسب صحيفة آخر لحظة، خاصة متطلبات المعامل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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