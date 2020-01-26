الجلد (40) جلدة لشاب تعاطى شربوت بخميرة

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : حوادث 68 مشاهدة نفذت شرطة محكمة بلدية اركويت برئاسة القاضي بابكر عبد العال عقوبة الجلد “40” جلدة تعزيزاً في مواجهة شاب ادانته المحكمة بتعاطي الخمر وذلك عقب اقرار المدان بانه تعاطى شربوت بخميرة في مناسبة اجتماعية باركويت. Advertisements وتعود حيثيات البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، الى انه تم القاء القبض على المتهم في الشارع العام من قبل شرطة الارتكاز بمنطقة اركويت شرق الخرطوم كان يترنح في خطواته مما دفع افراد الشرطة لتوقيفه واجراء اختبار سكر للمتهم، وكانت تفوح منه رائحة الخمر، وعند استجوابه بواسطة المحكمة اقر بشربه شربوت بخميرة بمناسبة اجتماعية لزواج ابن صديقه، واوقعت عليه المحكمة عقوبة الجلد “40” جلدة تعزيزاً لانه مسيحي الديانة وتم تنفيذ عقوبة الجلد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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