براءة معتاد اجرام من سرقة موتور مياه

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة شطبت محكمة بلدية اركويت الاتهام في مواجهة لص شرع في سرقة موتور مياه من تهمة السرقة لعدم كفاية ادلة الاتهام في مواجهته. Advertisements وتعود تفاصيل الاتهام بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان شرطة قسم الجريف غرب ضبطت المتهم في الساعات المتأخرة من الليل بالقرب من احد المنازل وخرج صاحب المنزل وافاد بانه سبق وان تم سرقة موتور المياه من منزله واشتبه في المتهم ولعدم كفاية الادلة شطب الاتهام في مواجهة المتهم، وقالت الشرطة ان المتهم معتاد اجرام ومعروف لديهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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