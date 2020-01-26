براءة معتاد اجرام من سرقة موتور مياه

التاريخ: 26-يناير-2020
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شطبت محكمة بلدية اركويت الاتهام في مواجهة لص شرع في سرقة موتور مياه من تهمة السرقة لعدم كفاية ادلة الاتهام في مواجهته.
وتعود تفاصيل الاتهام بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان شرطة قسم الجريف غرب ضبطت المتهم في الساعات المتأخرة من الليل بالقرب من احد المنازل وخرج صاحب المنزل وافاد بانه سبق وان تم سرقة موتور المياه من منزله واشتبه في المتهم ولعدم كفاية الادلة شطب الاتهام في مواجهة المتهم، وقالت الشرطة ان المتهم معتاد اجرام ومعروف لديهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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