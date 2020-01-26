توقف البصات السفرية عن العمل

التاريخ: 26-يناير-2020
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أعلن تجمع أصحاب البصات السفرية، التوقف عن العمل لحين معالجة ما أسموه بالأوضاع المختلة التي يعانيها القطاع.
وكشف التجمع في بيان ممهور بتوقيع محمد حسن الثواب، عن اقتحام أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع لغرفة البصات واقتياد الموظفين إلى قسم السوق المحلي وفتح بلاغات في مواجهة المدير المالي وسجنه بتهمة التزوير، مبيناً أن القطاع يعمل في ظروف بالغة التعقيد في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل علاوة على الضرائب الباهظة التي أثقلت كاهل أصحاب البصات التي تصل إلى ما يقارب 23% من إجمالي الدخل.
وشكا الثواب بحسب صحيفة آخر لحظة، من استمرار الحافلات الصغيرة (الهايس) في نقل الركاب رغم صدور قرار بإيقافها، وأوضح أن القرار لم يجد طريقه إلى النفاذ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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