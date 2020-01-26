محاكمة شاب حرر شيكاً مرتداً مقابل اطلاق سراح غارم

قضت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبد اللطيف بابكر بتوقيع عقوبة السجن “6” اشهر لشاب ادين بتحرير شيك مرتدلرجل مقابل اطلاق سراح غارم بضمان مالي، وامرت المحكمة المدان بدفع مبلغ “260” الف جنيه الشاكي.

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وتتلخص التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية في ان الشاكي قام بمقاضاة خال المتهم وتم ايداعه بالسجن الا ان خال المتهم طلب منه اعطاء الشاكي شيكا بقيمة “70” ألف جنيه وشيكاً آخر بقيمة “26” الف جنيه مقابل اخلاء سبيل خاله، وعندما توجه الشاكي الى البنك لصرف الشيك اتضح بان حساب المتهم ليس به رصيد كاف، وتوجه الى قسم الشرطة ودون بلاغا ضد المتهم وتم القبض على المتهم ، وبالتحري معه افاد بان خاله بعد اطلاق سراحه اختفى وبالبحث عنه لم يعثر عليه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)