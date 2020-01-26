تاور يبدأ جولة أوروبية اليوم

التاريخ: 26-يناير-2020
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يبدأ عضو مجلس السيادة صديق تاور جولة أوروبية اليوم، حيث يبتدرها بألمانيا، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين بجانب البرلمان الألماني.
وتشمل الجولة: هولندا وعدداً من الدول الأخرى، والتقى عضو مجلس السيادة الأسبوع الماضي بحسب صحيفة آخر لحظة، سفراء كل من ألمانيا وهولندا، كل على حدة بشأن الترتيب للزيارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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