تاور يبدأ جولة أوروبية اليوم

يبدأ عضو مجلس السيادة صديق تاور جولة أوروبية اليوم، حيث يبتدرها بألمانيا، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين بجانب البرلمان الألماني.

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وتشمل الجولة: هولندا وعدداً من الدول الأخرى، والتقى عضو مجلس السيادة الأسبوع الماضي بحسب صحيفة آخر لحظة، سفراء كل من ألمانيا وهولندا، كل على حدة بشأن الترتيب للزيارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)