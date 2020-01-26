تجار بالابيض ينفذون وقفة احتجاجية

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة نفذ تجار مواشي بولاية شمال كردفان وقفة احتجاجية لتعرضهم الى عمليات نهب بضائعهم وممتلكاتهم من قبل مجموعات مسلحة ترتدي زيا عسكرياً اثارت حالة من الهلع وسط المواطنين. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، ناشد تجار بسوق الابيض خلال الوقفة السلطات المختصة التدخل العاجل لاعادة الامن والطمأنينة بالمنطقة مشيرين الى ان المجموعة المسلحة نهبت المواشي وتمكنت من كسر المحال التجارية وخلفت اضراراً مادية ومعنوية وسط التجار والمواطنين. الخرطوم: (كوش ونيوز)

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