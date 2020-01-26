صراع بين مجموعتي مكاوي وأسامة بالكهرباء أنتجت (الخوازيق)

قال وزير الطاقة والتعدين والكهرباء عادل إبراهيم إن قطاع الكهرباء مليء بالخوازيق والديون ووصفه بالموبوء.

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وأكد عادل لمصادر، أن إدارة الكهرباء موبوة بالتمكين نتيجة للصراع داخلها بين مجموعة الوزير عوض مكاوي التي تناطح مجموعة الوزير أسامة عبد الله، مما خلق مشاكسات بينهم الأمر الذي أدى لمرور أشياء فظيعة، وأنتج ما يمكنني أن أسميه بـ(الخوازيق).

واستدل عادل بحسب صحيفة آخر لحظة، بمحطة كهرباء الجنينة التي دخلت 2011 ماكيناتها ألمانية ماركة مان، وتابع: في 2017 أماتوها عنوة لكي يدخلوا مولد كهرباء خاص بأوكتاي التركية شريك (فلان الفلاني) لكي آخذ منه كهرباء وأعطيه الديزل والوقود وأشتري منه أغلى كهرباء، وأشياؤنا موجودة لا أستطيع إصلاحها لأن الموارد المالية محدودة جداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)