القبض على نظامي متهم بنهب هاتف طفل

التاريخ: 26-يناير-2020
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اوقفت مباحث قسم حماية الاسرة والطفل بام درمان نظامياً متهما بتسبب الاذى الجسيم لطفل ونهب هاتفه بالشارع العام بمنطقة ام درمان، وقال المجني عليه “الطفل” عند تدوين البلاغ بالقسم بان المتهم وثلاثة آخرين قاموا باخذ هاتفه بالقوة وضربه بساطور مسبيين له الاذى الجسيم.
فوراً تم استخراج اورنيك “8” جنائي لاسعاف المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج المناسب، ودون البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، تحت طائلة المواد 139/175″ من القانون الجنائي المتعلقة بالنهب والاذى الجسيم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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