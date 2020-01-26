التاريخ: 26-يناير-2020 فى : حوادث 46 مشاهدة وضعت امرأة حداً لحياتها بنصب مشنقة لها داخل غرفتها ظهر امس اودت بحياتها في الحال وذلك بضاحية ليبيا غرب ام درمان. Advertisements وتلقت الشرطة بدائرة الاختصاص بلاغاً بالحادث وقامت باتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة وباشرت التحقيق بحسب صحيفة السوداني الدولية لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن ما اذا كانت هنالك شبهة جنائية فيما دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على إمرأة مشنوقة داخل غرفتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.