العثور على إمرأة مشنوقة داخل غرفتها

التاريخ: 26-يناير-2020
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وضعت امرأة حداً لحياتها بنصب مشنقة لها داخل غرفتها ظهر امس اودت بحياتها في الحال وذلك بضاحية ليبيا غرب ام درمان.
وتلقت الشرطة بدائرة الاختصاص بلاغاً بالحادث وقامت باتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة وباشرت التحقيق بحسب صحيفة السوداني الدولية لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن ما اذا كانت هنالك شبهة جنائية فيما دونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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