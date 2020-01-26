ملاك مشروع الجزيرة يطالبون الحكومة بمنحهم أراضيهم لزراعتها

التاريخ: 26-يناير-2020
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جدد ملاك الملك الحر بمشروع الجزيرة مطالبتهم بأجرة عادلة للفدان، ونوهوا الى وجود عدة معايير للاجرة منها اجرة المثل ومتوسط الدنقدة وهي معايير متعارف عليها وفقاً للقانون، وأشاروا الى وجود متأخرات ديون على الحكومة منذ 1992م.
وقال رئيس اللجنة الاعلامية بلجنة التسيير المالك عبد الباقي العوض احمد ان عدداً كبيراً من اصحاب الملك الحر لديهم رغبة في الزراعة بالمشروع، ودعا الحكومة لتمنحهم جزءا من اراضيهم لزراعتها، وان يكون هنالك ممثل منتخب من الملاك للحوار مع الحكومة.
وكشف بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن تكوين لجنة تسيير للتمهيد لاجتماع في الايام القادمة لتكوين جسم منتخب يضم ملاك الاراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، للوصول مع الدولة لحل مشكلة الايجارات عن الارض التي لم يستلموا منها مليما منذ العام 1992م، ونبه الى تكوينهم لجنة التسييرالحالية من اجل دعوة الملاك لتكوين جسم جديد يحمل روح جديدة بديل للجنة الاخيرة التي كونها المخلوع، وقال ان هدفهم الرئيسي من اللجنة هو رد المظالم في عهد توسموا فيه العدالة ورفع المظالم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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