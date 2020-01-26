رفع دراسة تكلفة أوزان الخبز اليوم

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة ترفع لجنة السياسات التي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة الدراسة التي أعدتها بشأن التكلفة الحقيقية لأوزان الخبز، توصياتها اليوم الأحد لتكون مرضية لكل الأطراف. Advertisements وأكد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية رئيس الآلية التنفيذية للأسواق مبارك محجوب بحسب صحيفة السوداني الدولية، أهمية إحكام الرقابة على سلعة الخبز. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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