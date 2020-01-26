نسبة تردُّد عالية على جناح “صحة الخرطوم” بالمعرض الدولي

كَشَفَت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، أنّ نسبة التردُّد وسط العيادات الخاصّة بجناح الوزارة في الدورة (37) لمعرض الخرطوم الدولي بلغت بالعيادة الواحدة (45) مريضاً، وقالت إنه تم تقديم خدمة الإسعاف لـ(103)، وتم علاج (150) مريضاً بقسم البصريات بعد الكشف المَجّاني عليهم، وتوزيع نظارات القراءة مَجّاناً، فيما بلغ التردُّد بخدمة المعامل (81) مريضاً، منها (47) فحصاً لالتهاب الكبد الوبائي والإيدز والهيموقلوبين والفصيلة، وبلغ عدد المُتبرِّعين بالدم (34) مُتبرِّعاً.

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وأشاد والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون خلال زيارته للجناح بحسب صحيفة الصيحة، بدور وزارة الصحة من خلال العيادات وتقديم الخدمة المجّانية، ونوّه إلى أنّ العيادات تحتاج إفراد مساحات أكبر وتحديد موقع استراتيجي لتسهيل عمل الكوادر الطبية ومُتلقِّي الخدمة.

وفي السياق، وصف مدير إدارة المعامل د. أحمد محمد عبد الله، العمل الذي تَمّ من قِبل الفِرق الطبية بأنّه ضَخمٌ، وأشار لتوافر عددٍ كبيرٍ من المُتبرِّعين الطوعيين من الفصائل النادرة، وأشاد بالعمل في الأقسام، خُصُوصاً الإسعاف، إضافةً للتوعية في مَجَالات الصحة كَافّة، وأوضح أنّ التردُّد في قسم العناية بقدم مريض السكري بلغ (107) مرضى، وتم تحويل عددٍ من المرضى للمراكز المُتَخَصِّصَة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)