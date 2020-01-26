تهريب كميات كبيرة من الدقيق عبر بعض مطاحن الغلال

أقر مسؤول بشركة الخرطوم للأمن الغذائي، بتهريب كميات كبيرة من الدقيق عبر بعض مطاحن الغلال في وقت أعلنت فيه جمعية حماية المستهلك رفضها لأي اتجاه لرفع الدعم عن الدقيق.

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وطالبت الجمعية خلال منتدى “أزمة الخبز – الحلول والبدائل” بخلط دقيق الذرة مع القمح بنسبة 10%، مع زيادة استخلاص الدقيق من القمح بالمطاحن بنسبة تتجاوز 80%. وكشف مدير شركة الخرطوم للأمن الغذائي، د. فتح الرحمن محجوب بحسب صحيفة الجريدة، عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المهرب من المطاحن.

واتهم بعض مدراء المبيعات في عدد من المطاحن بالوقوف خلف تلك الممارسات، وطالب الدولة بالاتجاه لبدائل خلاف القمح واللجوء إلى القمح المخلوط بالذرة. من جانبه اتهم الخبير في مجال خلط الذرة بالقمح والخبز المخلوط محمد عبد الناصر جهات مستفيده بتعطيل تجربة خلط الذرة بالقمح خلال الفترة السابقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)