إبادة (12) طناً من السلع الفاسدة بالنيل الأزرق

أَبَادَت الهيئة السودانية للمُواصفات والمقاييس – فرع ولاية النيل الأزرق أمس، كمية من السلع الفاسدة والمُنتهية الصلاحية تُقدّر بـ(12) طناً.

وقال مدير المُواصفات والمقاييس والجودة بالولاية د. أسامة سيد أحمد، إنّ الكمية المُبادة تمثل حصيلة حملات التفتيش للنصف الثاني من العام 2019م، وأوضح أنّ مُعظمها من المواد الغذائية ومُستحضرات التجميل وأدوات الكيل والقياس غير المُطابقة للمواصفات.

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وأكّد د. أسامة بحسب صحيفة الصيحة، أنّ إدارته أعدّت للعام 2020م خُطَطَاً طَمُوحة لتغطية أنحاء الولاية كَافّة مع تباشير استتباب الأمن والسلام لينعم مُواطن الولاية بمراكز خدمات وسلع آمنة وذات جودة، حفاظاً على حُقُوقه كمُستهلكٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)