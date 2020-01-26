تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة و”مسار الشمال” إلى اليوم

التاريخ: 26-يناير-2020
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أعلَنت لجنة مُفاوضات جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية و”مسار الشمال” بالجبهة الثورية السودانية، تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري الذي كان مُحَدّداً له أمس إلى اليوم الأحد بفندق كراون في جوبا.
وكان رئيس المسار، رئيس حركة تحرير “كوش” محمد داؤود بنداك أوكا أعلن أمس الأول، عن حُدُوث اختراقٍ كبيرٍ في قضايا المسار التفاوُضية بتجاوز ملف المُهجّرين قسراً من وادي حلفا، ومُتأثِّري منطقة الحامداب.
وكشف بنداك بحسب صحيفة الصيحة، أنّ وفد الحكومة وقيادات المسار سَيُوقِّعون على الاتفاق الإطاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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